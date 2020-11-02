إسطنبول (زمان التركية) – يتجه الدولار في تركيا بقوة نحو 9 ليرات، على الرغم من صرف البنك المركزي التركي الملايين لوقف تراجع الليرة.

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في تركيا رقما قياسيا جديدا على الإطلاق بعد تجاوزه 8.44 ليرة، بينما وصل اليورو إلى 9.82 بنسبة زيادة بلغت حوالي 1 في المئة.

وكان الدولار استقبل بداية الأسبوع الحالي عند مستوى 8.38 ليرة، بعدما اختتم الأسبوع الماضي عند مستوى 8.34 ليرة.

وربط اقتصاديون بين الهجوم الذي شنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعوته لمقاطعة البضائع الفرنسية وكذلك تصريحاته التي هاجم فيها الولايات المتحده وتأكيده الإصرار على امتلاك الصواريخ الروسية، وبين تراجع الليرة.

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