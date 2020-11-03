أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 15 شخصا، من بينهم طلاب مفصولون من اكاديمية الشرطة، وطلاب أعضاء هيئة تدريس في كليات الطب والهندسة والمحاماة بمدينة باليكسير.

وبين الطلاب المعتقلين من كانوا قد فصلوا من أكاديمية الشرطة والتحقوا بالجامعات الأخرى.

وتأتي الاعتقالات التي شملت خمس مدن، مركزها مدينة باليكسيرفي إطار الحملات الأمنية ضد من تقول السلطات إنهم ينتمون إلى حركة الخدمة.

نيابة باليكسير أمرت قوات الأمن باعتقال الطلبة المفصولين من أكاديمية الشرطة بناء على وثائق ومعلومات وفرها شاهد عيان سري ملقب بـ”النادل”.

طلاب أكاديمية الشرطة

وتضمنت قرارات الاعتقال 4 طلاب بكليات الحقوق، وطالبين بكليات الطب، وخريج إدارة عامة، وعضو هيئة تدريس بكلية هندسة، وطالبًا بكلية هندسة، وطالبًا بكلية العلوم الاجتماعية، وطالبًا بقسم علم النفس والإدارة، وموظفًا في شركة خاصة، وموظفًا بجامعة، وشخصين ليسا مسجلين في هيئة الضمان الاجتماعي ومقيمين بمدينة باليكسير.

هذا وبدأت فرق مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بمديرية أمن باليكسير حملات أمنية متزامنة في كل من باليكسير وإسطنبول وإزمير ومانيسا وبورصا غرب تركيا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

كما أنه بعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.

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