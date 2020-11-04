نيوقوسيا (زمان التركية)ــ أعلنت الأمم المتحدة أن زعيما جزيرة قبرص المنقسمة عرقيا أبدوا استعدادهما لدعم طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لاستكشاف إمكانية إحياء محادثات إعادة التوحيد الخاملة.

ورحب زعيما الطائفتين اليونانية والتركية في وقت متأخر يوم الثلاثاء باجتماع خماسي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل الانقسام القائم في الجزيرة منذ عقود.

المتحدث باسم الأمم المتحدة عليم صديق قال في بيان إن الزعيمان اتفقا على “الاستجابة بشكل إيجابي” لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع غير رسمي “في مناخ موات” و “في مرحلة مناسبة” يختبر الأجواء من أجل عودة محتملة للمحادثات المتوقفة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام. وفق ما صرح في بيان مكتوب.

جاء البيان بعد اجتماع استمر ساعتين بين رئيس القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسيادس وإرسين تاتار الزعيم المنتخب حديثا للقبارصة الأتراك المنفصلين.

ويعد هذا أول لقاء مباشر بين الرجلين منذ انتخاب تتار الذي أتاح لهما الفرصة للتعبير عن موقف الآخر بشأن القضايا الرئيسية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق انفرادي خلال ما يقرب من خمسة عقود من المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة.

الاجتماع، الذي استضافته إليزابيث سبهار، رئيسة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، بمقر إقامتها الرسمي داخل المنطقة العازلة التي تخضع لولاية الأمم المتحدة بالجزيرة، أتاح للقادة “فرصة للتعرف على بعضهما البعض وإجراء أول تبادل لوجهات النظر في جو ودي بعيدا عن الرسميا”، بحسب بيان الأمم المتحدة.

وفي حديثه بعد الاجتماع ، قال أناستاسيادس إنه يفضل عدم الإدلاء بتصريحات في هذه المرحلة قد “تلوث” المناخ. لكنه أشار إلى أنه لا يزال بعيدًا عن نظيره تتار بشأن القضايا الجوهرية، بما في ذلك الاتحاد الفيدرالي المتصور الذي اتفق الجانبان منذ عقود على أنه سيشكل أساس أي اتفاق سلام. وفق صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

وقال أناستاسيادس للصحفيين “هناك اختلاف في المواقف بلا شك.”

تم تقسيم قبرص إلى شمال يسيطر عليه القبارصة الأتراك وجنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون في عام 1974 عندما غزت تركيا بعد انقلاب استهدف اتحاد جنوب قبرص مع اليونان. فقط تركيا تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك وتحتفظ بـ 35000 جندي في الشمال.

تفوق إرسين تاتار، المتشدد المدعوم من تركيا، على الرئيس السابق مصطفى أكينجي في جولة الإعادة في 18 أكتوبر / تشرين الأول وسط مزاعم بتدخل من جانب الحكومة التركية في الانتخابات. وشمل التدخل المزعوم الافتتاح الجزئي لمدينة فاروشا الساحلية، وهي مدينة ظلت مغلقة تحت السيطرة العسكرية التركية منذ عام 197. ورأى العديد من القبارصة الأتراك أن هذه الخطوة تهدف إلى حشد الناخبين القوميين للإدلاء بأصواتهم لصالح تتار مرشح تركيا.

يدعو إرسين تاتار إلى المواءمة الكاملة لسياسات القبارصة الأتراك مع سياسات أنقرة ويدعم اتفاق سلام قائم على دول منفصلة ومتساوية. كما يسعى إلى تقسيم حقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة شواطئ الجزيرة قبل أي اتفاق موقع. قد يحد هذا النهج من احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية في أي وقت قريب.

وقال تتار للصحفيين “مفهوم الاتحاد لم يعد يقدم أي أمل ويجب مناقشة خيارات جديدة.”

وسيشمل الاجتماع غير الرسمي لجوتيريش “الضامنين” الثلاثة لقبرص – اليونان وتركيا وبريطانيا – ومن المرجح أن يحدد ما إذا كانت هناك أي احتمالات حقيقية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة.

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