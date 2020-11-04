أضنة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقا تأديبيا مع ضابط شرطة، بعدما كشفه وقائع فساد في بلدية “توفان بيلي” بولاية أضنة جنوب البلاد.

ضابط الشرطة “إم دي”، سلم وثائق تثبت ممارسات فساد في بلدية “توفان بيلي” إلى السلطات القضائية، وبعد أن قامت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة بنشر الخبر، تم نقل ضابط الشرطة، وفتح تحقيق تأديبي في حقه.

ضابط الشرطة، الذي تم تعيينه من قبل رئيس البلدية، في كوخ بلا تدفئة ولا نوافذ، أكد أنه قام بعمله فقط ضمن القانون، وأنه لم يقم بالافتراء على أحد، ولم يختلق شيئا لم يحدث.

وتابع “إم دي”: “من واجبنا متابعة الأعمال غير العادلة وغير القانونية التي لا تتماشى مع مصالح دولتنا وإبلاغ السلطات عنها”.

وطالب ضابط الشرطة، بالتحقيق في ملفات الفساد التي تشهدها بلدية “توفان بيلي” بزعامة رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رمزي أرجو، والتي كان آخرها السيارات التي تم شراؤها للبلدية، ثم بيعها قبل عام ونصف، فضلا عن مهرجانات الحصاد والتزلج الشتوي والصيف، مفيدًا أنه يتمنى إقامة تلك المهرجانات لكنها ليس في ظل عجز الميزانية.

“إم دي” نقل كل هذه المعلومات، إلى المؤسسات الرسمية والأشخاص الذين يعرفهم في منظمة حزب العدالة والتنمية، ولكنه تعرض للنقل والتحقيق معه.

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