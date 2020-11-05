‏أنقرة (زمان التركية) – شكك البرلماني التركي المعارض عن حزب الخير أوميت ديكباير، في معدل التضخم الشهري المعلن رسميًا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

البرلماني المعارض اعتبر أن معدل التضخم في أكتوبر يبلغ 4.8%، بينما هيئة الإحصاء الحكومية التركية، ذكرت أن معدل التضخم الشهر الماضي بلغت نحو 2.13 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

الإحصاء التركية، ذكرت أيضا أن معدل التضخم السنوي 11.89%.

النائب أوميت ديكباير أوضح أنه ذهب مع زوجته إلى السوق في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين وفي نهايته، وقام بشراء المواد اللازمة لأسرة مكونة من 4 أشخاص.

وأشار إلى أن تكلفة المشتريات في السوق العادي ارتفعت من 122 ليرة و50 قرشًا إلى 124 ليرة و50 قرشًا، أما التسوق في الأسواق التجارية فقد ارتفعت من 376 ليرة و77 قرشًا إلى 398 ليرة و72 قرشًا.

وفي السياق ذاته نشر حزب الخير مقطع فيديو تعليقًا على معدلات التضخم، يقول فيه: “حسب هيئة الإحصاء التركية، فإن معدل “تضخم الصهر” (صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق) 2.13%. ونحن أيضًا ذهبنا إلى السوق، وقمنا بقياس “تضخم المواطنين” فعليًا، وأظهرت النتائج أن المعدل ضعف المعلن من طرف هيئة الإحصاء، عند مستوى 4.8%… هل سنصدق الأحلام أم الحقائق؟”.

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