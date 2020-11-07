موسكو (زمان التركية) – زعمت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لترك منصبه في يناير 2021، بسبب معاناته من مرض باركنسون.

وقالت الصحيفة إن بوتين، البالغ 68 عاما، الذي يحكم روسيا منذ 20 عاما، يصارع مرض باركنسون منذ سنوات طويلة، وسيعلن أنه سيترك منصبه في يناير 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الإعلان عن البديل لبوتين خلال الأيام القادمة، كما تم إعداد مشروع قانون بسرعة لضمان أن يصبح بوتين سيناتورا مدى الحياة.

وأوضح الدكتور فاليري سولوفي، خلال حديثه مع “ذا صن”، أن عشيقة فلاديمير بوتين والتي تدعي ألينا كابيفا، وابنتيه “كاترينا وماريا”، طالبوه بالتعجيل في الاستقالة وتسليم السلطة لشخص آخر من أجل الحفاظ على صحته.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف ما يتردد عن احتمال تقديم بوتين لاستقالته بسبب مشاكل صحية، وقال بيسكوف، في تصريح صحفى: “لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا، هذا هراء، الرئيس بخير وصحته ممتازة”.

وشهدت روسيا في يوليو الماضي استفتاءًا على تعديل دستوري جائت نتيجته بـ (نعم) يمدد فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين حتى العام 2036.

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