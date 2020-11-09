أنقرة (زمان التركية) – تلقي رئيس بلدية سابق منتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رشوة ضخمة من إحدى الشركات وفق تقرير لوزارة الداخلية التركية.

صحيفة سوزوجو قالت إن وزارة الداخلية أعدت تقريرا يتضمن التوصل لأدلة كافية تثبت تلقي عمدة بلدية شفعاتلي بولاية يوزجات رشاوي بقيمة مليون ليرة من إحدى الشركات التي تم الاتفاق معها لاحقا لإقامة منظومة طاقة شمسية.

وكان زكي بوزكورت قد انتخب رئيسا لبلدية شفعاتلي بولاية يوزجات عن حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات المحلية لعامي 2009 و2014.

وأضاف التقرير أنه تم إيداع الرشاوى في حساب تابع لزوجين يعملان في التجارة، وأن هذا المبلغ تم استخدامه في فترات الانتخابات، مشيرا إلى مصادرة الزوجين للمزارع الخاصة ببوزكورت المدين لهما.

وتبين أن بوزكورت قام بتعيين العديد من الأشخاص، الذين فصلوا من الجيش، مقابل الحصول على 30 ألف ليرة من كل منهم، على الرغم من عدم مطابقتهم للشروط المطلوبة، وأن هذا الأمر أسفر عن تعيين نحو 85 ضابط صف ضمن موظفي البلدية.

من جانبه أدلى بوزكورت بتصريحات إلى صحيفة سوزجو أوضح خلالها أنه على علم بأمر التقرير المشار إليه، وأنه يقوم بإعداد دفاعه، مؤكدا أن الادعاءات المثارة بحقه مجرد افتراءات وأنه سيقدم الرد المناسب على هذه الادعاءات.

يذكر أنه عقب تولي رؤساء البلديات المنتمين إلى المعارضة مناصبهم بعد انتخابات 31 مارس 2019 تم الكشف عن العديد من المخالفات المالية والفساد الإداري في البلديات التي كانت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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