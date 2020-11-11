أنقرة (زمان التركية) – ينشغل عدد كبير من المواطنين في تركيا حاليا بمصير وزير المالية بيرات ألبيراق الذي فاجأ الجميع بقرار استقالته، هذا الأسبوع.

ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان، اغلق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، و اختفى تماما عن الأنظار عقب إعلان استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية التركية على مدار عامين و4 أشهر، ما دفع البعض للسؤال “أين اختفى برات ألبيراق ؟”

الصحفي التركي، باريش ياركاداش، أجاب عن هذا السؤال، حيث أوضح في برنامج على قناة “خلق تي في”، أن برات ألبيراق توجه إلى ولاية طرابزون التركية، التي يعيش فيها والده صادق ألبيراق.

وقال ياركاداش: “إن الجميع في تركيا حاليا يتساءل أين يوجد بيرات ألبيراق؟ بعض المصادر تشير إلى أنه توجه إلى إنجلترا مع أسرته. ولكن وفقا للمعلومات التي حصلت عليها، فإن ألبيراق يتواجد حاليا مع زوجته وأولاده في ولاية طرابزون التي يعيش فيها والده صادق ألبيراق”.

وأكد ياركاداش أن ألبيراق توجه إلى طرابزون مع عائلته، للاستجمام ولكي يصفي ذهنه، خاصة أنه اعتزل السياسة ولن يعود إليها مجددا.

وكان بيرات البيرق قال في خطاب استقالته الأحد الماضي، إنه يريد أن يمنح والديه وأسرته وقته، بعد أن تحملوا غيابه عنهم لفترة كبيرة.

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