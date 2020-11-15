أنقرة (زمان التركية) – حذر علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، المعارض في تركيا، من احتمالية إقدام الرئيس رجب أردوغان على تعطيل الدستور وتعليق أحكامه المتعلقة بالانتخابات.

وخلال مشاركته في لقاء على قناة “فلو تي في” التي تبث عبر موقع اليوتيوب، أشار علي باباجان إلى حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، مستخدما مصطلح “النظام”، الذي يشار به عادة لنظام الرجل الواحد.

وقال باباجان: “الديمقراطية في تركيا مريضة جدا، ولكنها لا تزال تتنفس، فهي لم تمت، لذلك من المحتمل أن يزداد هذا المريض سوءًا. لأنك عندما تتجاهل المحكمة الدستورية، وتتجاهل الدستور نفسه، فأنت لم تعد دولة قانون”.

وتابع رئيس حزب الديموقراطية والتقدم: “في نهاية المطاف، فإن الانتخابات مطلوبة أيضًا بموجب القانون. يتم ذلك لأنه مكتوب في الدستور. عندما تبدأ بتجاهل الدستور، فإن أحكامه المتعلقة بالانتخابات وإرادة الشعب … أي أن أحكام الدستور المتعلقة بالديمقراطية قد يتم تعليقها في يوم من الأيام”.

وأكد باباجان أن نظام أردوغان أصبح سلطويا بشكل متزايد، ولا يمكنه أن ينتج الرفاهية للشعب، فليس من الممكن تحقيق نتائج إيجابية من خلاله، على حد قوله.

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