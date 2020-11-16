برلين (زمان التركية)ــ قالت معلومات غير رسمية إن بيرات ألبيرق وزير المالية التركي المستقيل، انتقل للعمل في قطر مستشارًا للديوان الأميري.

وتناولت تقارير محلية المعلومة على نطاق واسع، وذكرت أن ألبيرق سيشغل منصب المستشار الاقتصادي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

واستقال الوزير التركي صهر الرئيس رجب أردوغان، بشكل مفاجئ، بعد عامين في المنصب فشل خلالهما في خفض التضخم ووقف تراجع قيمة الليرة، فيما أجمعت المعارضة على أن توليه وزاة الخزانة والمالية من أبزر القرارات التي دمرت اقتصاد البلاد.

وهناك تحالف سياسي واقتصادي بين قطر وتركيا أقامه الرئيس التركي رجب أردوغان مع تميم بن حمد في عام 2017 مع انطلاق حملة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.

واختفى صهر الرئيس، تماما عن الأنظار، وأغلق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب إعلان استقالته الأسبوع الماضي من منصب وزير الخزانة والمالية على مدار عامين و4 أشهر.

وكان بيرات البيرق قال في خطاب استقالته الأحد 8 نوفمبر الجاري، إنه يريد أن يمنح والديه وأسرته وقته، بعد أن تحملوا غيابه عنهم لفترة كبيرة.

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