أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فرض حظر تجوال جزئيت وتطبيق عدة قيود جديدة للحد من التزايد السريع في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد داخل تركيا.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء بالأمس أفاد أردوغان أن تركيا ستشهد في عطلات نهاية الأسبوع حظرا للتجوال اعتبارا من الثامنة مساء وحتى العاشرة صباحا بما لا يتعارض مع عمليات التوريد والإنتاج مفيدا أن تركيا مضطرة لإنجاح عملية التصدي لفيروس كورونا المستجد بالحفاظ على اقتصادها.

وفيما يلي طرح لأبرز القيود الجديدة التي ستطبقها تركيا بداية من الجمعة القادم، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد:

– مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية العام الجاري.

– تقليص ساعات عمل مراكز التسوق والمطاعم ومحلات الحلاقة في الفترة بين العاشرة صباحا والثامنة مساءا.

– إغلاق صالات السينما حتى نهاية العام الجاري بما يتوافق مع طلبات القطاع.

– إدراج من هم دون العشرين عاما ضمن حظر التجوال المفروض على كبار السن ممن يبلغون 65 عاما فيما فوق خلال ساعات محددة من اليوم مع استثناء العاملين من الفئة دون العشرين عاما.

– العمل بنظام الحصول على الوجبات وتناولها بالخارج (تيك آواي) داخل المطاعم

– مواصلة جميع الأنشطة الرياضية بدون جمهور

– إيقاف أنشطة مراكز الشباب

– إيقاف أنشطة المكتبات العامة مؤقتا

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