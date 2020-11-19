أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب السعادة المعارض في تركيا، تمال كرم الله أوغلو، الرئيس رجب أردوغان أن يلتفت إلى “القصر الرئاسي” وحاشيته أولا لإجراء الإصلاحات التي وعد بها.

قال كرم الله أوغلو تعليقا على تعهدات أردوغان بالعمل على إصلاحات قانونية واقتصادية: “إذا أراد أردوغان إجراء تعديلات في الاقتصاد، فعليه أولا البدء بهذه التعديلات من قصره الرئاسي، ومن مؤسسات الدولة والبلديات”.

كرم الله أوغلو قال إن القصر الرئاسي ينفق يوميا 10 ملايين ليرة، ورئيس بلدية مقاطعة تابعة لحزب أردوغان، يركب سيارة قيمتها 3-4 ملايين ليرة.

وذكر رئيس حزب السعادة، أردوغان بمقولة الشاعر والمتصوف الفارسي، سعدي شيرازي، التي قال فيها إنه إذا كان السلطان يأكل تفاحة من حديقة الشعب فإن رجاله سيقتعلون الشجرة بأكملها.

وفي سياق منفصل، انتقد كرم الله أوغلو، “إخفاء الدولة للأرقام الحقيقية لإصابات كورونا”، مشيرا إلى أنه إذا كان يحدث ذلك من أجل عدم تحمل المسؤولية، فإن ذلك سيخلق حالة من عدم الثقة.

وكرر الرئيس أردوغان خلال الأسبوع الأخير في مناسبات مختلفة، الحديث عن عزمه إجراء إصلاحات قانونية وحقوقية في تركيا، وهي التصريحات التي بدأ إطلاقها مع إعلانه العزم على إصلاح الوضع الاقتصادي، عقب إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، واستقالة صهره وزير المالية بيرات ألبيرق.

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