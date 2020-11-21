أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين الأتراك لإخراج مدخراتهم “من تحت الوسائد”، خلال تصريحات في معرض موصياد إكسبو 2020.

وأوضح أردوغان، أنه “مهما كان تحت الوسائد من أموال قليلة كانت أو كثيرة في داخل البلاد أو خارجها فيمكن للمواطنين إحضارها وضخها في السوق، لأنها ستوفر آفاقا جديدة للبلاد، وفق تعبيره”.

ويلجأ أردوغان إلى هذا الخطاب كلما تعثر الاقتصاد التركي، وفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبخصوص رفع البنك المركزي الفائدة، أشار أردوغان إلى أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام.

يأتي ذلك بينما أبدى أردوغان في السابق رفضا حادا لرفع سعر الفائدة.

وتابع الرئيس التركي: “ندرك أننا نحتاج لتناول بعض العلاج المر إذا اقتضى الأمر في هذه المرحلة. أُقيم قرار رفع أسعار الفائدة أمس في هذا الإطار”.

وأكد الرئيس التركي، أن هدفهم الحقيقي هو أن ينخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد في أقرب وقت ممكن، ثم إلى المستويات المستهدفة في الأمد المتوسط وضمان أن أسعار الفائدة ستنخفض بما يتماشى مع هذا.

ورفع البنك المركزي التركي الخميس الماضي أسعار الفائدة من 10.25% إلى 15%، واعتبر أردوغان أمس الجمعة أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12% في معظم فترات العام، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهة أخرى هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تحوله إلى تبني سعر الفائدة المرتفع بعد أن كان يرفض ذلك.

وخاطب باباجان أردوغان قائلا: “كنت تقول إن رفع أسعار الفائدة هو السبب في إفقار الأمة، ماذا حدث الآن؟ أنت مضطر للتوضيح للشعب. كنت تقول إن الفائدة العالية هي خيانة. ماذا حدث الآن حتى رفعتم أسعار الفائدة؟

وتابع باباجان: “قلتَ يا أردوغان: إن بيع الوطن يتم بـ”الفائدة العالية، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة وإهدار موارد البلد والأمة. قلتَ: إن الفائدة هي والد ووالدة التضخم. قلتَ: ليعرف ذلك من لا يعرفه. ومن ثم تراجعت عن كل ذلك”.

وأضاف: “البنك المركزي يقول بأنه رفع نسبة الفائدة وأنه سيبقي أسعارها مرتفعة حتى انخفاض معدل التضخم، بمعنى أنه يقول بأن نسبة الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى خفض التضخم، على عكس نظرية أردوغان”.

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أشار إلى أن أردوغان طالب الشعب قبل الانتخابات الرئاسية التي تمت في 24 يونيو 2018 بأن ينتخبوه قائلاً لهم: “امنحوا السلطة لأخيكم هذا، وسترون كيف سيتعامل مع سعر الفائدة”.

وأكد باباجان، أن أردوغان الذي تسبب في إفقار الشعب، مضطر للتوضيح لهذا الشعب، وتابع: “يجب على أردوغان أن يوضح كيف جعلت من تركيا من إحدى الدول التي تفرض فوائد عالية”.

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