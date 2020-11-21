باباجان لأردوغان: ألم تكن الفائدة المرتفعة خيانة للوطن؟

أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم ، المعارض في تركيا، علي باباجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفسير سبب تحوله إلى تبني سعر الفائدة المرتفع بعد أن كان يرفض ذلك.

وخاطب باباجان أردوغان قائلا: “كنت تقول إن رفع أسعار الفائدة هو السبب في إفقار الأمة، ماذا حدث الآن؟ أنت مضطر للتوضيح للشعب. كنت تقول إن الفائدة العالية هي خيانة. ماذا حدث الآن حتى رفعتم أسعار الفائدة؟

وتابع باباجان: “قلتَ يا أردوغان: إن بيع الوطن يتم بـ”الفائدة العالية، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة وإهدار موارد البلد والأمة. قلتَ: إن الفائدة هي والد ووالدة التضخم. قلتَ: ليعرف ذلك من لا يعرفه. ومن ثم تراجعت عن كل ذلك”.

وأضاف: “البنك المركزي يقول بأنه رفع نسبة الفائدة وأنه سيبقي أسعارها مرتفعة حتى انخفاض معدل التضخم، بمعنى أنه يقول بأن نسبة الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى خفض التضخم، على عكس نظرية أردوغان”.

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أشار إلى أن أردوغان طالب الشعب قبل الانتخابات الرئاسية التي تمت في 24 يونيو 2018 بأن ينتخبوه قائلاً لهم: “امنحوا السلطة لأخيكم هذا، وسترون كيف سيتعامل مع سعر الفائدة”.

وأكد باباجان، أن أردوغان الذي تسبب في إفقار الشعب، مضطر للتوضيح لهذا الشعب، وتابع: “يجب على أردوغان أن يوضح كيف جعلت من تركيا من إحدى الدول التي تفرض فوائد عالية”.

ورفع البنك المركزي التركي الخميس الماضي أسعار الفائدة من 10.25% إلى 15%، واعتبر أردوغان أمس الجمعة أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12% في معظم فترات العام، بحسب الأرقام الرسمية.