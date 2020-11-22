(زمان التركية)ــ تأثرت الشركات التي تعاني من أزمة اقتصادية في تركيا، وتلقت ضربة قاصمة خلال فترة تفشي وباء كورونا؛ الشهر الماضي زاد بشكل كبير عدد الشركات التي أغلقت وكان هناك انخفاض في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها.

تسببت الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا في إغلاق الآلاف من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة. الاتحاد التركي للغرف وتبادل السلع (TOBB) كشف أن إجمالي عدد الشركات التي أغلقت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ 15745 بنسبة 16.61 بالمائة.

وزاد عدد الشركات التعاونية التي أغلقت في نفس الفترة بنسبة 12.67 في المئة إلى 11223. وبذلك تم إغلاق 26968 مكان عمل في فترة الأشهر العشرة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في الفترة من يناير إلى أكتوبر 84172 شركة بزيادة قدرها 22.84 في المائة. في نفس الفترة، زاد عدد التعاونيات بنسبة 33.89 في المائة إلى 1280، بينما تم الإعلان عن أن عدد المؤسسات التجارية الفردية الحقيقية التي تم إنشاؤها بلغ 25502 بزيادة قدرها 33 في المائة.

مع تأثير الوباء، أغلقت 11223 شركة في الأشهر العشرة الأولى من العام. وفي نفس الفترة، أوقفت 561 تعاونية أنشطتها. وفق صحيفة (سوزوجو).

في أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، بلغ عدد الشركات المقفلة 1.261 شركة بانخفاض قدره 14.22، وانخفض عدد التعاونيات إلى 70 شركة بانخفاض قدره 37.50 في المائة، بينما بلغ عدد المؤسسات التجارية الفردية المغلقة 1.745 شركة بزيادة 11.79 في المائة. في هذه الفترة، انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 3.23 في المائة إلى 10260، وعدد الشركات التجارية الفردية إلى 2.711 بنسبة انخفاض قدرها 1.24 في المائة. وبلغ عدد التعاونيات المنشأة 159 تعاونية بزيادة 1.24٪.