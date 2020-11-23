أنقرة (زمان التركية) – تضمن مقترح موازنة تركيا لعام 2021 زيادة في راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

وتناقش لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان هذا الأسبوع موازنة عام للحكومة المركزية التركية2021.

وستقوم اللجنة اليوم بالتصديق على مقترح موازنة وزارة التجارة على أن يعقبها بالغد التصديق على مقترح موازنة وزارة الخارجية. وستحصل لجنة التخطيط والموازنة على استراحة يوم الأربعاء على أن تواصل أعمالها يوم الخميس، إذ من المنتظر أن تبحث اللجنة موازنة وزارة الداخلية يوم الخميس وموازنة الرئاسة يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة بيرجون أن مقترح الموازنة رفع راتب الرئيس إلى 88 ألف ليرة، بجانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة بنحو 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلى 4 مليار و39 مليون و453 ألف ليرة.

يأتي ذلك بينما تشدد المعارضة على ضرورة خفض موازنة القصر الرئاسي الذي تعتبره أحد مصادر النفقات المهدرة.

نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزجور أوزيل، علَّق على مشروع قانون الموازنة الجديدة من خلال منشورات على حسابه في تويتر، موضحًا أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

وقال أوزيل: “بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب طيب أردوغان بنحو 5.3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية. الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1%؛ وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر”.

وكان البرلماني عن حزب العمال التركي، باريش أتاي، قد قال إن أردوغان ينفق بمفرده 4.5 ملايين ليرة يوميا وليست النفقات السرية داخلة في هذا المبلغ.

ومن المقرر أن يتم مناقشة بنود موازنة العام المقبل لمدة شهرين داخل لجنة الخطة والموازنة، على أن يتم فحص وتدقيق ميزانيات الوزارات واحدة تلو الأخرى.

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