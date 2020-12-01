أنقرة (زمان التركية) –ارتفعت قروض القطاع المصرفي في تركيا بشكل هائل وزادت بنحو 43 في المئة اعتبارا من نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر عينه من عام 2019.

وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى تسجيل قروض القطاع المصرفي 3.66 تريليون ليرة.

وترجع هذه الزيادة إلى القروض المنخفضة الفائدة التي تم تقديمها عقب جائحة كورونا التي انطلقت في مارس/ آذار الماضي، حيث لجأت الحكومة التركية إلى تقديم القروض المنخفضة الفائدة لإنعاش الاقتصاد وهو ما أسفر عن زيادة تاريخية في القروض العقارية.

كما ارتفعت أرباح القطاع بنحو 21 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتسجل 50 مليار ليرة.

فيما شهد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجع نسبة قروض القطاع الغير محصلة إلى 3.97 في المئة، حيث أثرت الزيادة الكبيرة في القروض وإرجاء سداد قروض المجموعة الثانية والثالثة بشكل كبير في تراجع نسبة سداد القروض خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بعدما سجلت نسب مرتفعة خلال الأشهر السابقة له.

هذا ولعبت الزيادة في القروض المشار إليه دورا كبيرا في النمو بنسبة 6.7 في المئة الذي شهده الاقتصاد في الربع الثالث من العام الجاري بنحو فاق التوقعات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت ديون المواطنين للبنوك بنحو 37.2 في المئة.

وفي الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأغسطس هذا العام اتخذت البنوك إجراءات حجز على أصول 301 ألف و840 مواطنا لعجزهم عن سداد قروضهم الاستهلاكية وإجارءات قانونية بحق 278 ألف و53 مواطنا لعجزهم عن سداد قروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

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