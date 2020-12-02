أنقرة (زمان التركية) – سجلت ولاية إسطنبول أعلى معدلات تضخم على الإطلاق خلال العشر سنوات الأخيرة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وتشير بيانات مؤشر معيشة أصحاب الأجور الخاص الصادر عن غرفة إسطنبول التجارية إلى بلوغ معدل التضخم السنوي 14.07 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما شهد معدل التضخم الشهري زيادة بنحو 1.94 في المئة خلال الشهر نفسه مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجلت معدلات التضخم الشهري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلى زيادة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكان عام 2011 قد شهد أعلى زيادة شهرية في معدلات التضخم حتى يومنا هذا بنسبة زيادة بلغت 1.75 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر تراجع مؤشر الأسعار الشهري خلال عام 2018 بنحو 0.24 في المئة. وخلال العشر سنوات الأخيرة سجل المؤشر زيادة تجاوزت الواحد في المئة أربع مرات، بينما تراجع مرة واحدة خلال الفترة عينها.

هذا وتعد معدلات التضخم السنوية في نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام هي ثاني أعلى معدلات تضخم سنوية خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بالشهر نفسه من السنوات الماضية، إذ أن عام 2018 شهد أعلى معدلات تضخم سنوية بنسبة بلغت 18.61 في المئة في حين شهد عام 2016 أقل معدلات تضخم سنوية بنسبة بلغت 7.4 في المئة.

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