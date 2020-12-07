أنقرة (زمان التركية) –أعلنت اليونان إجراء مناورات عسكرية جنوب شرق جزيرة كريت، في رد على التصعيد التركي في شرق البحر المتوسط قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المهمة التي ستعقد يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري.

وتشعل التوترات بين البلدين العضوين في حلف الناتو قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع وسيتم خلالها بحث ما إن كان الاتحاد سيفرض عقوبات على تركيا أم لا.

وأصدرت أثينا إخطارًا ملاحيا يتضمن إجرائها تدريبات عسكرية في جنوب شرق جزيرة كريت بمنطقة يقع جزء منها في نطاق منطقة حجزتها تركيا للغرض ذاته.

وكانت تركيا أعلنت يوم السبت إنها ستجري “تدريبات عسكرية” يوم الاثنين في منطقة جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية. كما أعلنت الجمعة، إجراء تمرين إطلاق نار يومي 9 و 10 ديسمبر في المنطقة البحرية بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

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