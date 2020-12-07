أنقرة (زمان التركية) – انضم رئيس حزب السعادة، المعارض في تركيا، تمال كرم الله أوغلو، إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، موجها هو الآخر اتهاما للسلطات بالتنصت عليه وهو وأسرته.

وأوضح كرم الله أوغلو أنه لديه يقينًا بأنه يتم التنصت على هواتفه وعلى الأماكن التي يتواجد بها، مشيرا إلى أنه غير منزعج من ذلك.

وتابع رئيس حزب السعادة: “ليس لدينا ما نخفيه، لذلك لا ننزعج. يمكنهم الاستماع بالطريقة التي يريدونها، فلا بأس بالنسبة لنا”.

وكان كليجدار أوغلو صرح خلال حور مع موقع T24 أنه يتم التنصت على هاتفه هو وزوجته وأبنائه.

من جهته اعتبر وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، تصريح رئيس حزب الشعب الجمهوري، بشأن التنصت على هواتفه هو وزوجته وأبنائه، مزاعم هدفها “إضعاف تركيا”، وطالب زعيم المعارضة بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بدلا من التصريح بذلك للإعلام.

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