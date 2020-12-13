باكو (زمان التركية)ــ أعلنت أذربيجان فقدان 3 عسكريين وإصابة آخرين في هجوم للقوات الأرمينية في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وزارة الدفاع الأذربيجانية وجهاز أمن الدولة أصدرا بيانًا مشتركًا حول انتهاكات وقف إطلاق النار في مدينة هادروت في ناغورنو كاراباخ.

وجاء في البيان أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي وقعته أذربيجان وروسيا وأرمينيا في 10 نوفمبر، بقيت بعض القوات المسلحة الأرمينية في منطقة الغابات في الجزء الشمالي الغربي من بلدة هادروت في مقاطعة خوجافيند.

البيان قال إن الصحافة الأرمينية ذكرت أن هذه القوات ضلت طريقها في مناطق الغابات، وبأمر امن لعناصر الروسية تقدمت السلطات الأرمينية لإخراج هذه القوات من المنطقة.

وجاء في البيان أن الجانب الأذربيجاني وفر جميع الشروط لانسحاب الجماعات المسلحة الأرمينية، وتوجهت العناصر الروسية إلى الجماعات المسلحة في الغابة بنداءعبر مكبرات الصوت لمغادرة المنطقة.

وذكر أن “القوات الأرمينية شنت هجوما مفاجئا على جنود أذربيجانيين يعملون في قرية هوكافيند، مما أدى إلى استشهاد 3 جنود وإصابة 2 آخرين”.

وجاء في البيان أن القوات الأرمينية هاجمت أيضا مواطنين أذربيجانيين، كانوا يعملون على تركيب معدات اتصال بالقرب من بلدة حدروت في 8 ديسمبر، وقتلت جنديًا وأصابت مدنيًا يعمل في إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول.

وقال البيان إن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني اضطر إلى شن عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة بعد الهجمات.

وحذر البيان أرمينيا من الامتثال لوقف إطلاق النار والامتناع عن الاستفزازات من خلال الوفاء بمتطلبات الإعلان الثلاثي ، وأكد أن الجانب الأذربيجاني يواصل العمل بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع العناصر الروسية لضمان السلام في المنطقة.

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