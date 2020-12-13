أنقرة (زمان التركية)ــ تلقى فريق فنربخشة التركي هزيمة مدوية أمام نظيره ملاطيا، ضمن الجولة الـ 12 من منافسات الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”.

تمكن ملاطيا من هز شباك فنربخشة 3 مرات دون وجود رد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3:0.

وسجل الهدف الأول المهاجم آدم بويوك عند الدقيقة 9، وتمكن أوموت بولوت من إضافة هدف ثان في الدقيقة 22.

الهدف الثالث كان في الدقيقة 48 عن طريق لاعب الوسط يوسف ندايشيميي.

وبهذه الهزيمة المدوية يكون فناربهتشه قد تكبد خسارته ثالثة في الدوري هذا الموسم ليتوقف رصيده عند النقطة 23 في المركز الثالث.

أما ملاطيا قد حافظ على سجله خالٍ من الهزائم للجولة السادسة على التوالي، محققًا الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2، ليرفع رصيده إلى النقطة 16 ويرتقي للمركز العاشر.