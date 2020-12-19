أنقرة (زمان التركية)ـــ لقى 8 مرضى مصابين بفريوس كورونا، حتفهم بسبب انفجار أسفر عنه حريق نشب في مستشفى بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

وشب حريق في وحدة العناية المركزة لحالات الإصابة بفيروس كورونا تسبب فيه جهاز الأكسجين عالي التدفق في مستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب.

وبحسب البيان الصادر عن مستشفى جامعة سانكو، اندلع حريق في وحدة العناية المركزة في الصباح نتيجة تدفق الأكسجين العالي وتأثر نظام الأكسجين.

وتمت السيطرة على الحريق الذي تسبب في وفاة ما مجموعه 8 مرضى، 7 منهم في وحدة العناية المركزة.

والمتوفين هم: محمد رشيد سيدان أوغلو (75)، فتحية كيركا (78)، ناسية أولوكوتوك (56)، عبدي حمزة أوغلو (68)، إليف أكغول (85)، أوكاكاش أكبولوت (69)، كهرمان طاش (71) وعلي صافيت كانبولت ( 64).

وجاء في البيان، نقل المرضى الآخرين الذين عولجوا في وحدة العناية المركزة إلى مستشفيات مختلفة، وبدء تحقيق قضائي وإداري.

في بيان صادر عن مكتب محافظ غازي عنتاب، أفيد عن اندلاع حريق نتيجة انفجار جهاز التنفس بالأكسجين في الساعة 04:45 في المستشفى وتوفي 8 أشخاص بسبب الحادث.

وأوضح البيان أنه “تم نقل 11 مريضا إلى مستشفيات أخرى في الجوار ولم يسجل الحادث إصابات جراء الحريق.. وتتواصل التحقيقات ونتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، وتعازينا لذويهم المفجوعة”. تم استخدام التعبيرات.

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