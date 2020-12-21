أنقرة (زمان التركية) – قررت الحكومة التركية إيقاف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وثلاث دول أخرى بعد رصد بداية انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بهذه الدول.

وصرح وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أنه تقرر وقف الرحلات الجوية مؤقتا من وإلى أربع دول ألا وهي بريطانيا والدنمارك وهولندا وجنوب أفريقيا استجابة لتعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بتلك الدول.

وأشار كوجا في بيان إلى ارتفاع سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل بريطانيا نتيجة تحوره، مفيدا أن قرار إيقاف الرحلات الجوية من وإلى تلك الدول السابق ذكرها بشكل مؤقت تم اتخاذه كإجراء احترازي بتنسيق من وزارة النقل والبنية التحتية استجابة لتعليمات أردوغان.

بيان منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا عبر حسابها بموقع تويتر أشارت خلاله إلى رصد سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد داخل بريطانيا مفيدة أنها على تواصل مع المسؤولين في بريطانيا بشأن السلالة الجديدة من الفيروس وأنها ستواصل نشر نتائج الدراسات المستمرة والبيانات التحليلية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود الدول الأعضاء والرأي العام الدولي بمعلومات حول خصائص السلالة الجديدة من الفيروس فور جمعها معلومات عنها.

وفي تصريحاتها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد تحورا في فيروس كورونا المستجد في كل من هولندا والدنمارك والنمسا أيضا بجانب بريطانيا.

–