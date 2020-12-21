أنقرة (زمان التركية) – اجتمع قادة الرأي المسلمين المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة من أجل دعم معهد الاحترام الإسلامي (Rsepect) التابع لحركة الخدمة.

وخلال الاجتماع الذي انعقد بحضور شخصيات إسلامية بارزة من اتجاهات مختلفة، شرح المتحدثون أهمية تربية الأجيال في العالم الغربي على مبادئ إسلامية، حيث يعيش المسلمون كأقلية، كما تم تنظيم فاعلية للتبرع لدعم المؤسسة التعليمية.

ومن بين الأشخاص الذين شاركوا في فاعلية التبرع، لاعب كرة السلة بلقيس عبد القادر، والكاتب والشاعر الكندي بونا محمد، والإمام نادر ثباته، وإمام مسجد بلال بن رباح عمر شاكر، فضلا عن ليلى محمد، سعيد عاطف، والكاتب الصحفي المعروف كريم بالجي.

ومعهد الاحترام الإسلامي هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الإسلامية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويخدم أكثر من 3 آلاف طالب من خلال 11 برنامجًا.

يولي المعهد اهتمامًا خاصًا بتقديم المنح الدراسية لطلاب الدراسات الإسلامية، علمًا أن المنح السنوية للطلاب تتجاوز 65 ألف دولار، ويأتي جزء كبير من هذه الأموال من الجهات المانحة السخية.

ويهدف مانحو مؤسسة الاحترام الإسلامي إلى تعزيز برامج التعليم الإسلامي عبر الإنترنت وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب من ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

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