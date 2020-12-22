أنقرة (زمان التركية) – نظم عمدة بلدية تشوروم المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خليل إبراهيم أشجين، حفلا خاصا بحضور فنانة أذربيجانية تدعى “أذرين”.

والحفلة الخاصة التي تمت في قاعة مسرح تشوروم الحكومي، حضرها مع أشجين، اثنان من نوابه فقط.

وتعرضت الحفلة لموجة نقد واسعة من سكان المدينة، فضلا عن أحزاب المعارضة.

وقال كنعان شاهين، مرشح حزب الحركة القومية في الانتخابات المحلية في 31 آذار / مارس 2019، والذي كان منافسا لأشجين في هذه الانتخابات، إن تنظيم حفلة خاصة هراء.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استهجنوا الحفلة كذلك، وكتب مدون: “رئيس البلدية المسؤول، ينظم حفلة خاصة وأمور لا داعي لها، كبيرنا يلهو، ليصلحه الله”.

وأضاف: “إن الآغا يسخر منا حيث يقيم حفلة خاصة لنفسه.. ولكن أقول: كما تكونوا يولى عليكم.. نحن كشعب نستحق هذا”.

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