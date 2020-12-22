أنقرة (زمان التركية) – طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا جميع نواب البرلمان والصحفيين إجراء فحص فيروس كورونا المستجد قبيل حضور اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتستأنف الجمعية العمومية بالبرلمان التركي انعقاد جلسلتها العامة اليوم بعد انتهائها جلسات مناقشة موازنة العام الجديد التي استغرقت 12 يوما.

وتم مطالبة جميع النواب البرلمانيين والصحفيين بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد حتى الساعة 15:00 من اليوم لحضور اجتماع كتلة نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان الذي من المقرر عقده يوم غد الأربعاء.

وخلال الاجتماع سيتم بحث المقترحات المتعلقة بكل من ليبيا وأفغانستان ومقترح قانون تأسيس وكالة للبيئة ومقترح القانون الخاص بمنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

هذا وأعلن حزب العدالة والتنمية أن بإمكان نواب البرلمان والصحفيين المشاركين في المؤتمر إجراء فحص كورونا المستجد بالقصر الرئاسي أو مستشفى البرلمان حتى الساعة 15:00 من مساء اليوم.

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