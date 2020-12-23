أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية عضو جميعة الشباب في حزب الشعوب الديمقراطي، ليدر بولات، الذي اختطف في 27 أغسطس من قبل أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم ضباط شرطة.

بولات تم اعتقاله في مطار إزمير، عندما كان متوجها إلى إسطنبول.

وعلم أن بولات اعتقل في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول، على أساس أنه قام بـ”إرسال رسائل تهديد” من هاتفه الذي استولى عليه مختطفوه.

وقالت ناجيهان أفتشيل محامية المتهم ليدر بولات، إنه بعد اختطاف موكلها، تم إرسال رسائل التهديد هذه. لذلك، لا يمكن تحميله المسؤولية عن ذلك. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن هذه الرسائل تم إرسالها من قبل الخاطفين، فمن غير القانوني تقييد حريته بإصدار مذكرة توقيف.

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