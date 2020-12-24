أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك الدولي عن قائمة أكثر شركات العالم حصولا على مناقصات حكومية في العالم في الفترة بين عامي 2002 و2020.

وجاءت شركات المقاولات الخمس المملوكة لرجال أعمال موالين لأردوغان، والتي تتولى جميع المناقصات الحكومية الضخمة، من طرق وجسور ومستشفيات ومطارات، ضمن قائمة أكثر عشر شركات في العالم حصولا على مناقصات حكومية في العالم.

وتصدرت تركيا قائمة أكثر الدول، التي شاركت شركاتها ضمن القائمة، بواقع خمس شركات، وهي شركات “ليماك” و”جنكيز” و”كولين” و”كاليون” و”أم أن جي” المعروفة بقربها من الحكومة، إلى جانب تصدر شركة تركية أيضا قائمة أكثر عشر شركات تولت مناقصات حكومية في العالم خلال السنوات الثماني عشر الأخيرة.

وذكرت صحيفة سوزجو أن إجمالي المناقصات التي حصلت عليها الشركات الخمس المذكورة التي اكتسبت ثروتها من المناقصات الحكومية، خلال السنوات الثماني عشر الماضية، بلغ 203.7 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل تريليون و556 مليار ليرة.

ويعادل حجم المناقصات الحكومية الممنوحة لتلك الشركات الخمس خلال السنوات الثماني العشرة الأخيرة إجمالي رواتب 7 ملايين عامل يحصلون على الحد الأدنى للأجور على مدار ثماني سنوات.

وتشير البيانات الرسمية لهيئة المناقصات الحكومية التركية إلى إقامة مناقصات بناء لمؤسسات حكومية بقيمة 50 مليار و263 مليون ليرة خلال عام 2019 الماضي.

وبالنظر إلى أن القطاع العام في تركيا عقد مناقصات إنشاء بقيمة 50 مليار دولار خلال عام واحد، فإن إجمالي المناقصات المطروحة خلال ثمانية عشر عاما سيبلغ 905 مليار ليرة.

هذا ويتجاوز إجمالي المناقصات التي حصلت عليها الشركات الخمس المذكورة خلال الثمانية عشر عاما الماضية إجمالي المناقصات الممنوحة لآلاف الشركات الأخرى في تركيا خلال الفترة عينها بنحو 660 مليار ليرة.