أنقرة (زمان التركية) – أجرى العالم التركي، أوغور شاهين، المقيم في ألمانيا، مقابلة تلفزيونية جديدة عقب الشهرة التي اكتسبها بتوصله إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الملابس التي ارتداها شاهين خلال المقابلة التلفزيونية الحياة البسيطة التي يعيشها على الرغم من ثروته التي تجاوزت عشرين مليار دولار.

وذكر شاهين خلال المقابلة أنه لا يزال يستخدم الدراجة الهوائية كوسيلة تنقل بين عمله وشركته.

وفيما يلي طرح للملابس التي كان يرتديها شاهين وأسعارها:

– قميص من ماركة بال زيليري بقيمة 321 ليرة

– معطف مطر من ماركة كولومبيا بقيمة 1000 ليرة

– بنطلون جينز من ماركة جيس بقيمة 450 ليرة

– حذاء من ماركة اسيكس تايجر بقيمة 400 ليرة

الحياة البسيطة والمتواضعة التي يعيشها العالم التركي أوغور شاهين رغم ثروته المقدرة بمليارات الدولارات أعادت للأذهان الحياة المرفهة التي يعيشها المسؤولون الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان في قصوره الفارهة وميزانيته الضخمة بشقيها العلنية والسرية.

ومن اللافت أن العالم التركي شاهين لم يمنح الرئيس أردوغان، فرصة التباهي بالإنجاز العلمي الذي حققه، إذ ذكرت وسائل إعلام أنه لا يرد على اتصالات أردوغان، ولا يريد التحدث معه لاعتراضه على ما يمارسه من قمع على كل شرائح المجتمع التركي.

ومما يعزز هذا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع شاهين وزوجته ووجهت خلال الاجتماع شكرها لهما، مشيرة إلى أن العالم كله فخور بهما، في حين أن الزوجين لم يصدرا أي ردة فعل على تصريحات أردوغان التي هنئهما فيها على تطوير لقاح كورونا.

كما أن الزوجان عقدا 3 لقاءات مع وسائل إعلام إنجليزية، وشاركا في برامج في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهما لم يشاركا في مقابلة مع أي صحيفة تركية، رغم احتفاء وسائل الإعلام التركية بهما.