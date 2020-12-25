بدا من المعطيات الأخيرة أن أنقرة في دورة تدريبية مكثفة ليس فقط مع جيرانها ولكن أيضًا مع جميع حلفائها في الناتو.

حيث كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، الثلاثاء ، أنها ستفرض عقوبات على تركيا بعد قرار أنقرة شراء نظام الدفاع S-400 من روسيا.

وبينما كانت العقوبات متوقعة ، كان من غير المعتاد أن يعاقب عضو في الناتو عضو آخر في الحلف. وردت تركيا بسرعة بإدانة العقوبات ووصفتها بأنها “خطأ جسيم” و “قرار غير عادل”. ماذا يمكن أن يعني ذلك بالنسبة لعلاقة البلدين في المستقبل؟

جاء في تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست والتي نشرت حديث المدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو سابق في البرلمان التركي ، أيكان إردمير ، اكد فيها ، إن العقوبات المفروضة على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ، والتي تشمل تجميد تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات.

يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصادرات والواردات الدفاعية لتركيا.

وقال: “على الرغم من أن هذا سيكون بمثابة ضربة كبيرة لصناعة الدفاع التركية ، إلا أن أنقرة لا تزال تشعر بالارتياح لأن إدارة ترامب قد أنقذت القطاع المالي التركي من العقوبات”.

“ومع ذلك ، سيرى المستثمرون العالميون أن عقوبات قانون مكافحة الإرهاب بمثابة علامة أخرى على تنامي المخاطر السياسية لتركيا ومن المرجح أن يواصلوا نزوحهم المستمر من السندات والأسهم التركية.”

أشار “إردمير” إلى أن الرئيس ترامب ، الذي يتمتع بعلاقة قوية مع أردوغان ، يحمي نظيره التركي من عقوبات CAATSA منذ ما يقرب من عامين.

لكن في الأسبوع الماضي ، أقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) بأغلبية لإثبات حق النقض ، مما يجعل عقوبات قانون مكافحة الإرهاب ضد تركيا ضد تركيا إلزامية في غضون 30 يومًا بعد التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

وأضاف: “يبدو أن قرار ترامب بالمضي قدمًا في العقوبات بعد فترة وجيزة من تصويت الكونجرس هو محاولته لإنقاذ سلطته التنفيذية من خلال تجنب التصور بأن الكونجرس أجبره على إصدار عقوبات”.

وتابع قائلاً: “هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد أحد أعضاء الناتو”.

بالعودة إلى عام 2018 ، كانت تركيا مرة أخرى أول حليف في الناتو يتعرض لعقوبات جلوبال ماغنتسكي بسبب دبلوماسية أردوغان بشأن الرهائن التي تنطوي على قس أمريكي.

إن الوضع الغريب لتركيا ليس له علاقة بموقف إدارة ترامب بقدر ما يتعلق بسلوك حكومة أردوغان المارقة بشكل متزايد “.

وأشار إردمير إلى أنه “نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي قد فرض أيضًا عقوبات على تركيا بسبب سلوكها في شرق البحر المتوسط ، يبدو أن أنقرة في مسار مكثف ليس فقط مع جيرانها ولكن أيضًا مع جميع حلفائها في الناتو”.

من الصعب أن نتخيل أن أردوغان لديه القدرة على إعادة توجيه تركيا نحو التحالف عبر الأطلسي وقيمها الديمقراطية ، وبالتالي نحو سياسة خارجية وأمنية أكثر ودية. يتطلب البقاء السياسي للرئيس التركي مزيدًا من الانحدار نحو الاستبداد في الداخل والمزيد من الانجراف نحو الأنظمة الاستبدادية في روسيا والصين وإيران.

تركيا لا تزال تعتبر نفسها جزءًا من الغرب. القيادة التركية اليوم لديها وجهة نظر مختلفة للغاية بشأن علاقاتها مع الغرب وتتزامن مع وقت كان فيه الغرب في حد ذاته مجزأً “.

المصدر صحيفة (جيروزاليم الإسرائيلية )