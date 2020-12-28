إسطنبول (زمان التركية) – أعلن إبراهيم كاراجول، رئيس تحرير صحيفة يني شفق التركية المملوكة لرجل الأعمال أحمد ألبيراق استقالته عن منصبه.

جاء ذلك عبر إعلان نشره كاراجول في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي إشارة إلى الدوافع التي حملها على الاستقالة من منصبه كرئيس تحرير للصحيفة منذ 8 سنوات.

وأفاد كاراجول أنه سواصل نشر مقالاته في صحيفة يني شفق، مشيرًا إلى أنه يعمل بها منذ 25 عامًا.

وقال كاراجول المعروف بمقالاته الحماسية في رسالة بعثها إلى زملائه في الصحيفة: “لقد تسلمت منصب رئيس تحرير يني شفق قبل 8 سنوات انطلاقًا من مثل ونوايا حسنة، وأتركه لخلفي بالشكل ذاته، وأقدم شكري لمجموعة ألبيراق، متمنيًا بداية طيبة بماناسب العام الجديد”.

وصحيفة يني شفق مملوكة لعائلة ألبيراق المصاهرة للرئيس رجب طيب أردوغان.

مع أن كاراجول لم يكشف عن أي سبب يقف وراء استقالته إلا أن مراقبين يشيرون إلى احتمالية أن تكون الاستقالة مرتبطة بعملية إعادة تصميم الصحيفة بعد استقالة وزير الطاقة، صهر أردوغان، برات ألبيراق من منصبه.

ويسيطر الرئيس رجب طيب اردوغان من خلال رجال الاعمال المقربين منه على وسائل الإعلام البارزة في تركيا، فيما تكاد تختفى الصحف المعارضة من الوجود، في ظل القبضة الأمنية التي يحكمها الرئيس على منابر الرأي.

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