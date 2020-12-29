أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت بلدية العاصمة أنقرة رفع سعر بيع رغيف الخبز، بعد خسائر طالت المخابز جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبناء على القرار الجديد زاد سعر رغيف الخبز من 1 ليرة إلى 1 ليرة و25 قرش.

وذكر بيان كتابي للمديرية العامة للخبز والدقيق أنه “في ظل البيئة الاقتصادية الحالية لبلدنا، عانت أنقرة التي تنتج أكثر من 800 ألف خبز يوميًا الأسبوع، من الأضرار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة”.

أضاف البيان “مع تجاوز التكاليف 30 في المائة، يجب إعادة النظر في سعر الخبز، واليوم تبلغ تكلفة رغيف الخبز زنة 200 جرام في السوق 1.5 ليرة. سيضاف 25 قرش إلى السعر القديم لرغيف الخبز، ليباع بسعر 1 ليرة 25 قرش دون تحقيق ربح”.

يأتي القرار استجابة لطلبات أصحاب المخابز الذين اشتكوا من خسائر كبيرة على مدار عام.

وارتفع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي بشكل كبير إذ بلغ 14 بالمئة بعد أن كان 11 بالمئة.

وكانت بلدية إسطنبول طبقت في أكتوبر الماضي الزيادة الجديدة التي فرضتها على سعر رغيف الخبز، بسبب الارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وارتفع في إسطنبول سعر رغيف الخبز الذي يزن 200 جرام من 1.25 ليرة إلى 1.5 ليرة وارتفع سعر الخبز الذي يزن 240 جرام من 1.50 ليرة إلى 1.75 ليرة.

وخلال عام واحد زادت أسعار الدقيق في تركيا بنحو 32.5 في المئة بسبب بتراجع قيمة الليرة وارتفاع العملات الأجنبية، وارتفعت تكاليف الكعك بنحو 60 في المئة.

وكان رئيس اللجنة المهنية لدقيق الخبز ومنتجاته بغرفة إسطنبول التجارية، حسن دمير، قال قبل ثلاثة أشهر إن التجار العاجزين عن تحمل الزيادة في تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أسعار الدقيق خاطروا بالتعرض لغرامات مالية، قائلا: “قانونيا يبلغ سعر الخبز الذي يزن 265 جرام نحو ليرتين بحسب التسعيرة الحديدة، لكن لا أعتقد أن الخبز الذي يُباع مقابل ليرتين يزن 265 جرام بل 240 جرام. عندما نقوم بتحذير التجار يطالبونا بتثبيت سعر الدقيق كي لا يرفعوا الأسعار وإلا فإنهم سيشهرون إفلاسهم إن استمر الأمر على هذا المنوال”.

وتشير المعلومات الواردة عن دمير إلى ارتفاع سعر الدقيق إلى 135 ليرة في سبتمبر/ أيلول هذا العام بعدما كان يبلغ 102 ليرة في الشهر نفسه من العام السابق. وتوضح التوقعات الحالية أن سعر الدقيق سيرتفع إلى 150 ليرة بحلول ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

هذا وذكر دمير أن أسعار الزيت المستخدم في إعداد الكعك ترتفع باستمرار مفيدا أنه قبل ثمانية أشهر كان سعر الزيت الأساسي في إعداد البسكوت يبلغ 70 ليرة غير أنه يقدر الآن ب112 ليرة وأن رفع أسعار البسكوت بات أمر لا مفر منه.

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