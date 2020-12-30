أنقرة (زمان التركية) – علاقة صداقة قوية جمعت بين العجوز الأمريكية دولاريس، وعائلة المواطن التركي بنيامين مراد من العاملين المتطوعين ضمن حركة الخدمة التي تستلهم فكر فتح الله كولن.

الحكاية تبدأ قبل 5 سنوات من الآن، عندما تعرفت العجوز الأمريكية (82 عاما) دولاريس على بنيامين مراد الذي يعمل في مؤسسة رين دروب (Raindrop) الخيرية الموجودة في مدينة كانساس الأمريكية.

تبادلت دولاريس مع عائلة مراد بعدها الزيارات العائلية، وتعامل مراد وزوجته عائشة نور مع دولاريس وكأنها والدتهما، كما تعامل أولاد الزوجين التركيين مع دولاريس على أنها جدتهم.

وتعرضت دولاريس لكسر في رجليها، وانتقلت للعيش في منزل مراد لمدة 3 أشهر، أعتنى الزوجان وقتها بها جيدا حتى تعافت.

بعد تعافيها وعودتها لمنزلها، لم تنقطع العلاقة بين دولاريس وعائلة مراد، حيث استمرت الزيارات المتبادلة.

وفي عام 2019، تعرضت دولاريس لوعكة صحية جديدة، فانتقلت إلى منزل عائلة مراد مرة أخرى، ورغم أن عائشة نور كانت قد وضعت طفلها منذ وقت قصير إلا أن الأسرة واصلت الاهتمام بالعجوز.

وحاليا تواصل الأسرة التركية رعايتها لدولاريس، التي قال عنها الأطباء إنها في أيامها الأخيرة.

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