(زمان التركية)ــ ارتفعت أسعار التجزئة والجملة في إسطنبول خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وكان أعلى زيادة بفئات السلع المنزلية والغذاء والإسكان.

وفقًا لبيانات صادرة عن غرفة تجارة اسطنبول (ITO)، ارتفع مؤشر مؤشر تحركات أسعار التجزئة، خلال شهر ديسمبر بنسبة 1.36 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 2.05 في المائة.

وعلى أساس سنوي، كانت هناك زيادة بنسبة 14.40 في المائة في تجارة التجزئة و18.18 في المائة في أسعار الجملة.

وقفز معدل التضخم النقدي في نوفبر الماضي إلى 14 بالمة، ويتوقع الخبراء أن يسجل التضخم زيادة أخرى في ديسمبر.

معدلات التغيير القطاعي

في ديسمبر، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 3.02 في المائة في السلع المنزلية، و 2.20 في المائة في الغذاء، و1.27 في المائة في الإسكان، و0.59 في المائة في النقل والاتصالات، و0.38 في المائة في النفقات الأخرى، و0.33 في المائة في نفقات الرعاية الصحية والشخصية، في حين أن التعليم الثقافي و3.23٪ في الإنفاق على الترفيه و0.55٪ في الملابس.

في أسعار الجملة، كانت هناك زيادة بنسبة 6.31 في المائة في المواد غير المصنعة، و 2.56 في المائة في المناجم، و 1.93 في المائة في المواد الغذائية، و 0.44 في المائة في الوقود والطاقة و0.40 في المائة في مواد البناء. بينما انخفضت أسعار الجملة للمنتجات الكيماوية بنسبة 1.54٪، ولم يلاحظ أي تغيير في فئة النسيج.

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