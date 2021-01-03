أنقرة (زمان التركية) – منحت اللجنة البرلمانية للتحقيق في قرارات حالة الطوارئ الإذن بالعودة إلى العمل إلى 13 ألف و170 شخصا من بين 125 ألف و678 تقدموا بطعون على فصلهم تعسفيا خلال عامي 2016 و2018.

وخلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بفصل أكثر من 170 ألف موظف تعسفيا.

رفض 99 ألف و140 طلب

وذكرت صحيفة سوزجو أن اللجنة انتهت حتى نهاية عام 2020 من مراجعة 112 ألف و310 طلبا من إجمالي الطلبات التي تلقتها. وأصدرت اللجنة قرار بالعودة إلى العمل مجددا فيما يخص 13 ألف و170 طلبا فقط، بينما رفضت اللجنة 99 ألف و140 طلبا. وجاء من بين الطلبات المرفوضة أشخاص تم تبرئتهم أو صدور أحكام بعدم ملاحقتهم.

وفيما يخص الطلبات المتبقية والبالغ عددها 13 ألف و368 طلبا فإن اللجنة قررت إرجاء عملية النظر فيها إلى العام الجديد.

وتبين أن اللجنة تلقت أيضا 2761 طلبا من المؤسسات الصادر قرارات بإغلاقها و270 طالبا فقدوا حقهم في الدراسة بالخارج و3 آلاف و213 شخصا تم سلبهم رتبهم.

حق الطعن على القرار

هذا وبإمكان الذين رفضت اللجنة طلباتهم، رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات التي كانوا يعملون بها قبل فصلهم أمام محاكم دائرة أنقرة التي حددتها هيئة القضاة ومدعي العموم وذلك خلال 60 يوما من صدور قرار الرفض.