أنقرة (زمان التركية)- قررت الولايات المتحدة دعم قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان شمال العراق خلال عام 2021 بميزانية مقدارها 166 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الدعم الغذائي والوقود إلى البيشمركة.

وقال ديفيد ويليامز، قائد مركز التنسيق المشترك التابع للتحالف الدولي، إن المساعدة البالغة 166 مليون دولار ستدرج في ميزانية وزارة البيشمركة.

ومن المنتظر أيضا أن تزود الولايات المتحدة وزارة البيشمركة في حكومة كردستان بـ 50 شاحنة عسكرية و 20 آلية عسكرية و 12 سيارة إسعاف و 11 عربة مصفحة بقيمة 12 مليون دولار و 700 ألف دولار في 7 يناير 2021.

وأرسلت الولايات المتحدة عربات مصفحة ومواد لوجستية إلى كتيبتين في 16 سبتمبر 2020، في إطار قرار بدعم قيمته 250 مليون دولار لمساعدة قوات البيشمركة.

وقال وزير البيشمركة، سوريش إسماعيل، إنه حتى يوم أمس، حاربوا أكثر التنظيمات الإرهابية وحشية في العالم “داعش” بدعم من أصدقائهم التحالف الدولي، مشيرا إلى أن الدعم المقدم إلى البيشمركة يجب أن يزداد اليوم كما كان بالأمس.

ومدت الولايات المتحدة الأميركية، منذ سبتمبر 2014 إبان الهجوم الذي شنته داعش على كوباني، يد المساعدة للقوات الكردية في كوردستان سوريا.

ورغم إلحاق الهزيمة بداعش على يد قوات البيشمركة ومنعها من دخول أراضي إقليم كوردستان بدعم دولي في صيف 2014، حينما سيطر التنظيم على ثلث مساحة العراق قبل استعادتها من قبل القوات العراقية بالتعاون مع البيشمركة، لا يزال داعش يشكل خطراً من خلال الهجمات المتفرقة التي يشنها بين الحين والآخر عبر خلاياه النائمة.