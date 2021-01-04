أنقرة (زمان التركية) – لقى رجل تركي مصرعه في هجوم مسلح وقع على بعد 40 كيلومتر من العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة Ekstra Bladet أن شخصين مجهولين الهوية قاما بنقل نقل مواطن تركي يبلغ من العمر 38 عاما ومصاب آخر يبلغ من العمر 21 عاما إلى مستشفى Sjaelland الشمالي على متن سيارة تحمل مقدمتها آثار طلقات نارية.

وأضافت الصحيفة أن المواطن التركي لقى مصرعه على الرغم من محاولات الأطباء، بينما خضع الشاب المصاب إلى عملية جراحية ولا توجد أية خطورة على حياته.

وتبين أن التركي المتوفى من مواليد بلدة كولو بمدينة قونية التركية وهو أب لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و12 عاما، كما أنه ينتمي لتشكيل عصابي يحمل اسم NNV وسبق وأن شارك في تنظيمات عصابية تعرف باسم Bandidos و Brothas.

هذا وبدأت الشرطة تحقيقا في الحادث مطالبة شهود العيان المحتملين بالتعاون معها.-