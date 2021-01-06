أنقرة (زمان التركية)- اشتكى تانجو أوزجان رئيس بلدية “بولو” شمال غرب تركيا، من عدم الاستجابة لطلبه لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تقدم به حتى الآن 57 مرة دون أن يتم الرد عليه.

أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أوضح أنه يريد مقابلة أردوغان من أجل تمرير خط القطار فائق السرعة عبر مدينة بولو، والذي سيقلل المسافة بين إسطنبول وأنقرة إلى 1.5 ساعة.

يتابع أوزجان: “أريد مقابلة الرئيس، من أجل التحدث معه في موضوع خط القطار. لا أريد منه مالا، ولا أريد الانضمام لحزبه، ليس لدي مطلب شخصي، فقط أريد أن أقابله من أجل القطار فائق السرعة”.

ويؤكد رئيس بلدية بولو أنه طلب 57 مرة لقاء أردوغان، ولكن في كل مرة يكون الجواب “سنتصل نحن بك”.

وأشار أوزجان إلى أنه يريد لقاء أردوغان مع وفد كبير، يضم رئيس غرفة تجارة دوزه وعمدة دوزجي ورئيس غرفة تجارة بولو. وذكر أن لديه صديق في جامعة دوزجا وهو خبير في هذا الموضوع، وقد قام بدراسة جادة للغاية,