موسكو (زان التركية) – قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه ممتن للمسلمين السوريين لمحافظتهم وبعناية على الآثار المسيحية في سوريا.

وأضاف بوتين في مقابلة مع الإعلامي، يفغيني بودوبني، في البرنامج الوثائقي “لا مجال للخطأ. زيارة عيد الميلاد إلى دمشق”: “كان من غير المتوقع بالنسبة لي أن يتم حفظ رفات يوحنا المعمدان بعناية في المسجد (الأموي) ويتم تكريمها في العالم الإسلامي. وهو عند المسلمين يحيى. كذلك يسوع المسيح مكرم هناك. وهو عيسى عند المسلمين”.

وشدد الرئيس الروسي على أن “هذا التقارب بين الديانتين العالميتين، والذي يقوم على القيم الأخلاقية والمعنوية المشتركة، والقيم الإنسانية المشتركة، لا يمكن إلا أن يثير الاهتمام والاحترام”.

المصدر: تاس