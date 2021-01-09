أنقرة (زمان التركية)ــ انتقد البرلماني المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى يانار أوغلو، التعامل القمعي مع احتجاجات طلاب جامعة البوسفور، وقال الاحتجاجت حق أساسي ولا يمكن منعه.

تصريحات يانار أوغلو تأتي عقب الاعتقالات التي تعرض لها طلاب جامعة البوسفور، بعد تنظيمهم مظاهرات للتنديد بتعيين قيادي من حزب العدالة والتنمية رئيسا للجامعة بقرار رئاسي.

وأوضح يانار أوغلو أن هناك إدعاءات خطيرة حول تعرض طلاب جامعة البوسفور المعتقلين للتفتيش العاري والعنف الجسدي واللفظي، مشيرا إلى أن كل هذه الممارسات تعد مخالفة للقانون وتنتهك حقوق الإنسان.

وأكد البرلماني التركي أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يحق لكل شخص التظاهر وتنظيم المسيرات دون أخذ الإذن قبلها. منع هذه الحقوق الأساسية للطلاب، واخضاعهم للإكراه والعنف وسوء المعاملة والتعذ…

برلماني معارض: احتجاجات طلاب البوسفور حق أساسي

أنقرة (زمان التركية)ــ انتقد البرلماني المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى يانار أوغلو، التعامل القمعي مع احتجاجات طلاب جامعة البوسفور، وقال الاحتجاجت حق أساسي ولا يمكن منعه.

تصريحات يانار أوغلو تأتي عقب الاعتقالات التي تعرض لها طلاب جامعة البوسفور، بعد تنظيمهم مظاهرات للتنديد بتعيين قيادي من حزب العدالة والتنمية رئيسا للجامعة بقرار رئاسي.

وأوضح يانار أوغلو أن هناك إدعاءات خطيرة حول تعرض طلاب جامعة البوسفور المعتقلين للتفتيش العاري والعنف الجسدي واللفظي، مشيرا إلى أن كل هذه الممارسات تعد مخالفة للقانون وتنتهك حقوق الإنسان.

وأكد البرلماني التركي أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يحق لكل شخص التظاهر وتنظيم المسيرات دون أخذ الإذن قبلها. منع هذه الحقوق الأساسية للطلاب، واخضاعهم للإكراه والعنف وسوء المعاملة والتعذيب أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال.

وأشار يانار أوغلو إلى أن الأصفاد الحديدية التي تم وضعها على أبواب جامعة البوسفور أصبحت رمزا للنظام القمعي، مضيفا أن “النظام الاستبدادي الذي تغلغل في كل مجال في تركيا في السنوات الأخيرة، جعل المجتمع شبه عاجز عن التنفس من خلال آليات القمع والعقاب”.

وانتفض طلاب جامعة البوسفور، عقب تعيين الرئيس أردوغان بموجب مرسوم، مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول.

وصدر قرار بسجن 30 طالبا من جامعة البوسفور المشاركين في التظاهرات.

وانتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، تعيين أردوغان شخصاً أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية وكان مرشحا سابقا في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو: ” الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية”.

وأكد أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور، أن “بولو، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980”.

وأضافوا: “لا نقبل ذلك، لأنه ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا”.