أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن عامين وشهر على جيهان كارامان، عمدة بلدية هكاري الذي تم الإطاحة به وتعيين وصيا خلفا له.

ونظرت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في هكاري الجلسة السابعة للدعوى القضائية القائمة بحق كارامان الذي تم اعتقاله من منزله بهكاري في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتعيين وصيا خلفا له.

وشارك في الجلسة السابعة كارامان، الذي تم إخلاء سبيله الجلسة السابقة، والموافقة على محاكمته من خارج القضبان، ونائب حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة هكاري، سعيد دادا، وأعضاء من الحزب برفقة محاميهم.

وطالب محامي كارامان هيئة المحكمة بتبرئته موكله من التهم الموجهة له.

من جهتها قضت المحكمة بحبس كارامان عامين وشهر بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي وارتكاب جرم باسم التنظيم” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.