إسلام أباد (زمان التركية)- اتفقت تركيا وباكستان وأذربيجان على تعزيز التعاون الثلاثي بينهم في كافة المجالات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاث أمس الأربعاء، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنهم اتخذوا قرارا مهما بشأن زيادة الأمن والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على تعزيز التعاون في العديد من المجالات خلال اللقاءات التي ستعقد بعد ذلك.

وأشار جاويش أوغلو من إسلام آباد إلى أن القمة الثلاثية السابقة تمت في العام 2017 في العاصمة الأذرية باكو، وبالتالي سيكون المرة القادمة على تركيا.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة عدم الانتظار 3 أو 4 سنوات من أجل عقد قمة تجمع الدول الثلاثة.

وأضاف جاويش أوغلو أنهم تحدثوا عن أهمية تطوير البنية التحتية وخاصة في مجال النقل والطاقة، معربا عن سعادته بسبب زيارته لباكستان.

وشكر جاويش أوغلو نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، على حسن الضيافة، وعلى التنظيم الجيد للقمة، مشيرا إلى أن باكستان تحتل مكانة بالغة الأهمية في قلوب الأتراك.

كما ذكر جاويش أوغلو أن حجم تجارة تركيا مع باكستان حوالي 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا بالطبع ليس رقمًا يعكس الإمكانيات الحقيقية، حيث يريدون علاقات اقتصادية أكثر ديناميكية.

يذكر أن وزراء الخارجية الثلاثة، أعلنوا عن التوصل إلى اتفاق من أجل زيادة التجارة والاستثمار الثلاثي، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية من قبل الوزارات المعنية في الدول الثلاث، وخفض تكاليف النقل.