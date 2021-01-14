أنقرة (زمان التركية)- أصبحت أسعار فاكهة البرقوق منافسة لأسعار الذهب في تركيا، حيث كسر سعر الكيلو من البرقوق الـ1000 ليرة تركية.

البرقوق الذي يعد من فواكه الصيف والذي يتواجد حاليا أيضا في أكشاك بائعي الفاكهة، يباع الـ3 حبات منه بـ60 ليرة، أي أن الواحدة تصل إلى 20 ليرة.

وعلق أحد المواطنين الأتراك في ولاية أماسيا على هذا الارتفاع الجنوني للبرقوق، حيث قال: هل دخلت إلى محل فاكهة أم محل مجوهرات؟

وأوضح المواطن التركي الذي يدعى “جومالي تانري سافار”، أنه عندما دخل محل الفاكهة، قال له البائع أن سعر الـ3 حبات من البرقوق، 60 ليرة، مما جعلني أشعر بحالة من الدهشة.

وأشار تانري سافار إلى أنه يعرف أن الفاكهة التي توجد في الأسواق في غير أوانها أسعارها مرتفعة، ولكنه لم يفكر أن الارتفاع يصل إلى هذا الحد، حيث كان يعتقد أنها فقط يصل ثمنها 20-30 ليرة.

وعلق بائع الفاكهة مصطفى قاراتاغ، على ارتفاع أسعار البرقوق، حيث قال: أصبح البرقوق يباع بالواحدة وليس بالكيلو بسبب قلة انتاجه وبسبب فيروس كورونا، فضلا عن أن الشتاء ليس موسمه الأصلي.

وأشار قاراتاغ إلى أن المواطنين يصدمون عندما يعرفون سعره، إلا أن الزوجات الحوامل يفرحن بوجوده.