بروكسل (زمان التركية) – تستأنف تركيا واليونان اللقاءات الفنية على مستوى الهيئات العسكرية من جديد اعتبارا من الأسبوع المقبل في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وفق مصادر أمنية.

ولفتت المصادر إلى أن المحادثات التي ستتناول تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، كانت توقفت لفترة، بسبب عدم مشاركة الجانب اليوناني، وفق ما أفادت “الأناضول”.

وكانت هذه المحادثات، انطلقت بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وأعلن ستولتنبرغ في 4 سبتمبر الماضي انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، وأكد أنها محادثات فنية وليست مفاوضات، وأنها أعمال مكملة لجهود الوساطة السياسية التي تقودها ألمانيا.