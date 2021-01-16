أنقرة (زمان التركية)ــ خسرت الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول 1.05 في المائة على أساس أسبوعي، كما خسر سعر جرام الذهب بنسبة 0.05 في المائة، وارتفع الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 2.24 في المائة وارتفع اليورو مقابل الليرة تركية بنسبة 0.82 في المائة.

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول 100 BIST يوم الجمعة عند 1.524.49 نقطة منخفضًا بنسبة 1.05 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

وانخفض سعر بيع جرام سبائك الذهب عيار 24 المتداول في البازار الكبير إلى 443.80 ليرة بخسارة 0.05 في المائة هذا الأسبوع، وانخفض سعر بيع ذهب الجمهورية بنسبة 0.07 في المائة إلى 2944.00 ليرة. وانخفض سعر بيع ربع الذهب الذي كان 720.00 ليرة الأسبوع الماضي إلى 719.00 ليرة.

وارتفع الدولار خلال الأسبوع الأخير بنسبة 2.24 بالمئة إلى 7.4920 ليرة وزاد اليورو 0.82 بالمئة إلى 9.0710 ليرة.

اكتسبت الصناديق المشتركة 0.49 في المئة هذا الأسبوع، في حين خسرت صناديق التقاعد الخاصة 0.02 في المئة. من حيث الفئات، كانت صناديق الأسهم الأكثر ربحية من بين الصناديق المشتركة بنسبة 1.98 في المائة.