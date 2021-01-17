أنقرة (زمان التركية) – تفوق كل من عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أحدث استطلاع للرأي.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوراسيا للأبحاث والدراسات تم فيه سؤال المشاركين المرشح المنافس لأردوغان الذي يفضلونه في الانتخابات الرئاسية.

وتم طرح عدد من الشخصيات ضمن قائمة منافسي أردوغان، حيث حصل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على 42.1 في المئة من الأصوات بينما حصل أردوغان على 37.2 في المئة.

تفوق بفارق كبير

وفي حال منافسة منصور يافاش عمدة أنقرة لأردوغان فإن عدد الأصوات الممنوحة لأردوغان بلغت 36.9 في المئة، بينما بلغت الأصوات الممنوحة لمنصور يافاش 42.7 في المئة بفارق نحو ألف نقطة.

اقتراب ميرال أكشينار من أردوغان

وشهد استطلاع الرأي اقتراب كل من رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، من أردوغان بشكل سريع، إذ حصل أردوغان على 37.4 في المئة من الأصوات مقابل 35.9 في المئة من الأصوات لصالح كليجدار أوغلو.

أما يرال أكشينار في حال متنافستها لأردوغان فإنه وفق استطلاع الرأي حصل على 37.1 في المئة من أصوات المشاركين، في حين حصلت أكشينار على 36.4 في المئة من الأصوات.