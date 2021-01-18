أثينا (زمان التركية)ــ أعلنت اليونان أنها أكملت بنجاح تجربة أول طائرة F-16 تابعة لسلاح الجو اليوناني، تمت ترقيتها.

كشف عن ذلك مؤسسة صناعة الطيران اليونانية (EAV) يوم الأحد.

وتم ترقية الطائرة الحربية الأمريكية الصنع إلى مستوى F-16 Viper كجزء من صفقة بين Lockheed Martin وEAV لتحسين قدرات الأسطول اليوناني القديم. وفق صحيفة (كاثميريني).

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني قسطنطين فلوروس الحدث من خلال منشور على تويتر، قائلا مرحباً بـ “أول أفعى من طراز F-16 في سماء اليونان”.

تمتلك اليونان 150 طائرة من طراز F-16، يبلغ عمر بعضها 30 عامًا تقريبًا. ستحتوي الطائرات التي تمت ترقيتها على ميزات إضافية مدرجة أيضًا في مقاتلات F-35 الأحدث، ولكن بدون تقنية التخفي.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة النهائية للترقية إلى 1.2 مليار يورو.

وعلى خلفية التوترات العسكرية مع تركيا، قررت اليونان زيادة موازنتها العسكرية لعام 2021 ورفعت مخصصات التسليح نحو ثلاث أضعاف. وتم رفع ميزانية الدفاع في اليونان إلى 5.49 مليار يورو، وارتفعت نفقات التسلح في ميزانية الدفاع إلى 2.5 مليار يورو.

وهذا الشهر أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن اليونان صادقت على اتفاقية دفاع بقيمة 1.68 مليار دولار لمدة 20 عامًا مع إسرائيل.

ويشمل الاتفاق الذي ستوقعه وزارتا الدفاع في البلدين قيام شركة “البيت سيستمز” الدفاعية الإسرائيلية بإقامة وتشغيل أكاديمية للطيران للقوات الجوية اليونانية. كما يشمل شراء عشر طائرات إم-346 لافي وصيانة طائرات تي-6 إيفروني بالإضافة إلى الحصول على برامج محاكاة وتدريبات ودعم لوجيستي.