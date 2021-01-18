أنقرة (زمان التركية) – استمع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، علي باباجان، إلى شكاوى عدد من أصحاب المحال التجارية في ولاية أدرنة.

وخلال حديث باباجان مع التجار في أدرنة، التي توجه إليها من أجل حضور المؤتمر العام الحزب، أفاد أحد التجار أن أرباحه بالأمس بلغت ثلاث ليرات فقط في إشارة منه إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا.

وأوضح تاجر آخر أنه يمر بأوقات عصيبة بسبب الإجراءات المتبعة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مفيدا أن مبيعات خلال اليوم بلغت 20 ليرة فقط قائلا: “هل سأدفع بهذا المبلغ الإيجار أم الكهرباء أم سأطعم به نفسي أم سأطعم به أبنائي؟ الوضع مؤسف”.

وجاء نص حوار باباجان مع التاجر على النحو التالي:

باباجان: قيمة الإيجار لاتزال كما هي، أليس كذلك؟

التاجر: نعم، كما هي.

باباجان: لا يوجد تخفيض.

التاجر: الإيجار لا يزال كما هو ولا يوجد تخفيضات

باباجان: كانت محلاتكم مغلقة طوال أشهر مارس وأبريل ومايو -خلال تفشي وباء كورونا-.

التاجر: كانت محلاتنا مغلقة، لكننا كنا ندفع الإيجار خلال تلك الأشهر.

التاجر: أضفنا تلك الأشهر، لذا نحن ندفع الآن شهرين ونصف

باباجان: تم إضافة إيجار تلك الأشهر على الشهرين، وكما هو معروف الأعمال متوقفة

التاجر: بالضبط!

التاجر: المثل يقول إن العشب أكثر اخضرارا دائما في الجانب الآخر من السياج، لكن تعال واسالنا عن حالنا. منذ الصباح وحتى الآن لم أحقق ربحا سوى 20 ليرة.

التاجر: أرباحي بالأمس بلغت 3 ليرات فقط. ليس 3 آلاف ليرة بل 3 ليرات فقط.

التاجر: هل سأدفع بهذا المبلغ الإيجار أم الكهرباء أم سأطعم به نفسي أم سأطعم به أبنائي؟ الوضع مؤسف.