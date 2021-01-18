أنقرة (زمان التركية) – قررت الرئاسة التركية تخصيص جزء من ميزانية هذا العام لصالح إقامة مكتبة عامة في إسطنبول، بتكلفة إجمالية تبلغ 855 مليون ليرة، يتم افتتاحها في عام 2024.

وتشير المعلومات الواردة في برنامج الاستثمار لعام 2021 إلى تخصيص 250 مليون ليرة من موازنة هذا العام لصالح مشروع المكتبة.

ثاني مكتبة عامة

وذكر موقع بيرجون أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستعد لإقامة ثاني مكتبة عامة، مشيرا إلى إعلان أردوغان خلال افتتاح المكتبة العامة الرئاسية في أنقرة العام الماضي أنه سيتم إنشاء مكتبة في إطار مشروع ترميم ثكنة رامي العثمانية بمنطقة أيوب سلطان في إسطنبول.

وخصصت السلطات التركية هذا العام 250 مليون ليرة من أجل المكتبة العامة الرئاسية في إسطنبول التي ستبلغ تكلفتها الإجمالية 855 مليون ليرة، بحسب برنامج الاستثمار لعام 2021 المنشور بالجريدة الرسمية.

وتسعى الحكومة للانتهاء من المكتبة بحلول عام 2024 وستقام على مساحة 122 ألف متر مربع وساحات طبيعية بمساحة 106 ألف متر مربع.